Токсикологи НИИ Склифосовского не нашли следов отравления Навального

Главный врач НИИ имени Склифосовского Алексей Токарев рассказал о результатах химико-токсикологического исследования.
По словам Токарева, анализы поступили в лабораторию НИИ из городской клинической больницы №64, куда Навального госпитализировали из спецприемника 28 июля с «острой аллергической реакцией». Впоследствии у Навального диагностировали контактный дерматит.
Главврач НИИ скорой помощи подчеркнул, что лаборатория химико-токсикологическая лаборатория медучреждения имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ, сообщает «Интерфакс».
30 июля Навальный, несмотря на возражения своих адвоката и врача, был возвращен в спецприемник, где отбывает 30-дневный административный арест за призывы к участию в несанкционированных протестах в Москве.
31 июля, отвечая на вопросы журналистов, президент США Дональд Трамп пообещал «разобраться» в ситуации с заболеванием Навального после ареста.
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(интервью Дмитрию Быкову, осень 2018 года)