Навальному отказали в выпуске из под ареста для лечения

Мосгорсуд отказался освободить Алексея Навального из-под административного ареста, сообщает Русская служба Би-би-си.

Навальный просил суд отменить арест в связи с тем, что ему необходимо лечение. Его адвокат Ольга Михайлова, в свою очередь, обращала внимание суда на то, что ее подзащитному необходима медицинская экспертиза, которую в спецприемнике пройти невозможно.

Также с просьбой приостановить административный арест оппозиционера на время лечения в суд обратился и начальник спецприемника, где содержится политик. Навальный узнал об этом только во время суда.

Напомним, Алексей Навальный был госпитализирован 28 июля с диагнозом «острая аллергическая реакция» из спецприемника, где он отбывает 30 суток административного ареста. Спустя сутки лечения противовоспалительными препаратами состояние оппозиционера улучшилось.

Доктор Анастасия Васильева, которую накануне долгое время не пускали в палату к пациенту, настаивала, что Навальному нельзя возвращаться в спецприемник из-за угрозы осложнений.

Также оппозиционер запросил записи с камер наблюдения в спецприемнике, чтобы проверить, не могли ли его отравить намеренно.