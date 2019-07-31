Трамп пообещал разобраться в ситуации с заболеванием Навального после ареста

Американский президент заявил, что намерен восполнить пробел в своих знаниях о состоянии Алексея Навального после ареста.

Как передает «Интерфакс», на вопрос журналистов о том, известно ли ему о болезни арестованного российского политика Алексея Навального, лидер США Дональд Трамп сказал, что «слышал об этом, но пока ничего не знает об этом».

«Это новая история, я разберусь», — заявил он.

Напомним, в минувшее воскресенье арестованного из-за призывов к митингу 27 июля Алексея Навального госпитализировали с острой аллергической реакцией. У политика был сильный отёк лица и покраснение кожных покровов. Однако Мосгорсуд отказался освободить Навального из-под стражи для лечения.