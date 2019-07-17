Валентина Матвиенко предложила обновить Союзный договор России и Белоруссии

Российско-белорусская рабочая группа занимается анализом и обновлением договора о Союзном государстве.

Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет «Парламентская газета».

На встрече с председателем верхней палаты белорусского парламента Михаилом Мясниковичем в рамках Шестого форума регионов двух стран спикер предложила обновить содержание договора.

«Этот год особенный — 20 лет прошло с момента подписания договора о Союзном государстве. Нам надо подумать, как наполнить договор новым содержанием, отвечающим реалиям сегодняшнего дня и новым вызовам», — сказала Матвиенко. По ее словам, уже создана российско-белорусская рабочая группа, которая занимается анализом договора и выработкой новых предложений.

Ранее Sobesednik.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии прогресса в переговорах по интеграции с Россией.