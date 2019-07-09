Лукашенко считает, что ему нечего обсуждать с Путиным в Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит продвижения в процессе переговоров по интеграции с Россией.

Об этом он заявил на встрече с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой, передает «РИА Новости».

«Суть заключается в том, что мы договорились с президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор. Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что до реализации договора о союзном государстве еще далеко. По словам Лукашенко, от российской стороны в лице премьер-министра Дмитрия Медведева исходят обещания, которые не исполняются. «Пообещали, забыли. Второй раз пообещали, забыли», — посетовал белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что 18 июля в Санкт-Петербурге ему предстоит встретиться с президентом России Владимром Путиным, однако на сегодняшний день, по мнению президента Белоруссии, «обсуждать нечего».

В конце 2018 года Россия и Белоруссия в рамках реализации договора о создании Союзного государства от 1999 года создали рабочую группу по развитию интеграции. В июне премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Лукашенко сообщил, что правительства обеих стран готовы передать президентам наработки по реализации инициативы.