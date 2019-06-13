Жители города под Кемеровом обратились к премьеру Канады – и им ответили

Уже через неделю состоится очередной сеанс общения президента с народом, но народ, кажется, начал догадываться, что с прямой линией что-то не так. Возможно, поэтому жители города Киселевска Кемеровской области записали видео-обращение не к президенту РФ Владимиру Путину, а к премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

У Джастина Трюдо жители Киселевска попросили ни много ни мало убежища. Потому что в родном Киселевске в буквальном смысле слова невозможно жить: прямо в черте города расположены девять угольных разрезов. Зимой с неба сыплется черный снег, от периодических взрывов в шахтах рушатся дома, а сейчас, по слухам, под городом пылает пожар со всеми вытекающими. Но и без подземного возгорания Киселевск похож на ад: показатели по онкологии зашкаливают.

«Этой зимой весь мир увидел наш черный снег, — рассказали горожане Джастину Трюдо. — Мы задыхались в городе от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Наши дети почти всю зиму (а она у нас такая же длинная, как и в Канаде) не могли выйти на улицу, чтобы погулять. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли».

«Мы просто хотим выжить и иметь гарантии, что мы как люди значим больше, чем полезные ископаемые в недрах земли, — говорится также в обращении. — Если это нам не может дать Российская Федерация, значит, мы будем искать возможность жить в других странах, где людей больше ценят».

Местные власти ни в какую не желают признавать масштаб бедствия и ради продолжения добычи угля теми же темпами готовы на многое. Например, чуть ранее зам. главы города по ЖКХ Сергей Шишкин выпил воду из-под крана, в которой были... черви. Насекомые в воде появились еще в начале мая. Граждане их терпели месяц, а когда терпение закончилось, собрались на площади и выразили властям свое недовольство. Тогда-то Шишкин мужественно выпил преподнесенные ему стакан воды с червями. А мэр города Максим Шкарабейников через несколько дней выложил на своей странице в Instagram протоколы проверки качества воды Роспотребнадзором. По мнению ведомства, вода не содержала ничего плохого.

В отличие от киселевских властей, власти Канады, можно считать, вошли в положение граждан РФ. В пресс-службе министерства гражданства и иммиграции Канады заявили, что жители Кисёлевска могут претендовать на статус беженцев после того, как покинут Россию. Решение о статусе беженца из-за изменения климата принимается на индивидуальной основе, уточнили в министерстве.