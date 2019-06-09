Пресс-служба Кремля анонсировала дату проведения традиционной «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Как передает «Интерфакс», ежегодное общение президента России с гражданами официально намечено на 20 июня.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, транслировать «Прямую линию» будут телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Отмечается, что глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан и касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

При этом ранее газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации президента источники сообщала, что в этом году на «Прямой линии» хотят отказаться от обсуждения мелких тем и сделать акцент на социальной тематике.