Стрельба на поражение авианарушителей: не всё ясно даже в теории

Неопознанный нарушитель воздушного пространства должен сбиваться Вооруженными силами России при совпадении пары факторов — это следует из законопроекта «О порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве Российской Федерации», о разработке которого сообщают СМИ.

В данном документе есть отсылка к статье 35 Закона о госгранице, название которой красноречиво: «Применение оружия и боевой техники». Применению оружия и боевой техники должно предшествовать ясно выраженное предупреждение о намерении их применить и предупредительные выстрелы. Без предупреждения оружие и боевая техника могут применяться только при отражении вооруженного вторжения, внезапном или вооруженном нападении на военнослужащих и других граждан, нападении с использованием боевой техники, воздушных, морских, речных судов и других транспортных средств, вооруженном сопротивлении, побеге с оружием задержанных лиц, для освобождения заложников. Соответственно, более чем имеет отношение и воздуху...

Уже при приближении неопознанного воздушного судна к государственной границе на расстояние 50 км (для Восточного военного округа — 100 км) и менее поднимаются в воздух дежурные самолеты или вертолеты.

Важный момент — установление радиосвязи. При установлении ее с судном-нарушителем или возможным нарушителем его экипаж предупреждается о возможном его вхождении в воздушное пространство или соответственно о нахождении в воздушном пространстве РФ, и ему должна быть оказана помощь в восстановлении ориентировки и выходе за пределы воздушного пространства РФ. При каком-либо форс-мажоре ВС должны указать аэродром для посадки.

Если связь в каком бы то ни было виде нельзя установить, принимаются меры по установлению визуальной связи: подаются визуальные сигналы, определенные Конвенцией о международной гражданской авиации. При неблагоприятных условиях (прежде всего метеорологических) и невозможности установить связь гражданское воздушное судно сопровождается двумя способами: на безопасной дистанции — «на выход» из воздушного пространства — или вывод в зону дежурства для обеспечивания перехвата...

Пункты 4 и 5 законопроекта, как нужно применять оружие. Если судно по внешним признакам военное и не идет на контакт, то есть не выполняет подаваемые радиокоманды или визуальные сигналы, то по нему применяется на поражение оружие и боевая техника.

Будущий документ предписывает открыть на поражение огонь по гражданскому судну при совпадении трех факторов: судно уже в воздушном пространстве РФ, не отвечает на команды или сигналы, и вдобавок имеется реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, а также возникает угроза воздушного нападения на важнейшие объекты Российской Федерации.

Вот по последним факторам сплошные вопросы. Как точно военные смогут определить степень опасности экологической катастрофы или воздушного нападения на важнейшие объекты Российской Федерации? Ведь контакта с воздушным судном в такой ситуации не предполагается. А высчитывая «реальную опасность гибели людей», принимаются ли во внимание пассажиры возможно захваченного самолета? Хотя в отношении судна, подвергшегося угону, приоритетом указана принудительная посадка...

Если самолеты не справляются с нарушителем, то в дело могут вступить зенитные части. Так же сурово инструкция предписывает поступать и с беспилотными аппаратами.