Военные смогут сбивать пассажирские самолеты при угрозе экологической катастрофы

Министерство обороны РФ разработало законопроект, разрешающий военным сбивать пассажирские самолеты.

Об этом в пятницу, 11 января, пишут «Известия». Уточняется, что военным предлагается разрешить сбивать пассажирские самолеты, которые нарушили воздушную границу России. Открывать огонь по лайнеру можно будет только при условии присутствия угрозы экологической катастрофы, массовой гибели людей или уничтожения стратегических объектов при преднамеренном крушении воздушного судна.

Издание отмечает, что законопроект должен заполнить пробел в законодательстве. Так, согласно закону «О противодействии терроризму», военные могут сбивать пассажирские самолеты, захваченные террористами и не подчиняющиеся требованиям властей. Однако постановление правительства от 1994 года запрещает сбивать самолеты, на борту которых есть пассажиры, даже если они нарушили государственную границу.