ОНК: Убивший в МФЦ двух человек пришел в учреждение за паспортом

Члены Общественной наблюдательной комиссии навестили подозреваемого во вчерашнем убийстве двух человек в МФЦ «Рязанский» Сергея Глазова, передает «Интерфакс» со ссылкой ОНК.

Общественники сообщили, что в отношении мужчины при задержании был применен электрошокер. Также на его голове имеются синяки, которые, по его словам, он тоже получил при задержании.

«Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать, я в эти санитарные правила не верю»

, – передают слова Глазова в ОНК.

Кроме двух погибших в деле также есть четверо пострадавших, включая десятилетнюю девочку. Известно, что до 2009 года Глазов работал в Службе внешней разведки.