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СК опубликовал видео допроса стрелка из московского МФЦ, он признал вину

При себе у стрелка было 27 тысяч евро, 10 тысяч долларов и 20 тысяч рублей

Фото: СК РФ

Следственный комитет опубликовал кадры с допроса 45-летнего Сергея Глазова, который вчера открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице в Москве. 

По данным РЕН-ТВ, задержанный мужчина признал свою вину. Как отмечается, на месте инцидента полицейские нашли пистолет ISSCM22 Austria, почти 30 патронов, два фрагмента пули, пять стрелянных гильз, три газовых баллончика, сумку с вещами, велосипед, деньги, отвертки, также с собой у стрелявшего было 27 тысяч евро, 10 тысяч долларов и 20 тысяч рублей.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего и по статье о незаконном обороте оружия. Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Стрелку назначали психолого-психиатрическая экспертизу, следователи также пытаются выяснить мотивы совершенного преступления. 

Вчера Глазов зашёл в МФЦ и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении людям. От полученных повреждений два человека погибли на месте. Другие пострадавшие, среди которых 10-летний ребёнок, госпитализированы в столичные больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

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