СК опубликовал видео допроса стрелка из московского МФЦ, он признал вину

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего и по статье о незаконном обороте оружия. Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Стрелку назначали психолого-психиатрическая экспертизу, следователи также пытаются выяснить мотивы совершенного преступления.

Вчера Глазов зашёл в МФЦ и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении людям. От полученных повреждений два человека погибли на месте. Другие пострадавшие, среди которых 10-летний ребёнок, госпитализированы в столичные больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.