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Стрельба в МФЦ на юге Москвы началась после конфликта из-за маски

По информации телеграм-канала Baza, ранены четыре человека, среди них один ребенок

Фото: Telegram-канал Baza

По данным телеграм-канала 112, стрелком является 45-летний Сергей Глазов. Входе инцидента в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице он застрелил сотрудницу и посетителя, есть раненые. 

Задержанный находится в неадекватном состоянии. Он приехал в МФЦ на велосипеде с мотором, его обезвредил сотрудник ФМС.

По предварительным данным, мужчина начал стрелять после конфликта из-за маски. Он использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

По информации телеграм-канала Baza, ранены четыре человека, среди них один ребенок. 

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