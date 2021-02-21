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В Астрахани гадалка заработала больше 1,5 млн на обрядах и стала фигуранткой четырёх дел

Клиентка обратилась в полицию спустя почти год, когда поняла, что магия не наградила её любовью женатого ухажёра

Фото: скриншот YouTube-канал John Doe

Сотрудники угрозыска в Астрахани задержали 42-летнюю женщину. Она оказывала местным жительницам магические услуги с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года, на чем заработала 1 589 000 рублей.

В итоге против гадалки завели четыре уголовных дела по статье о мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД.

Первую клиентку женщина нашла в салоне красоты. Та делала ей маникюр, пока злоумышленница рассказывала о себе как о потомственной ясновидящей. Гадалка обнаружила сглаз на маникюрше и предложила провести «энергетическую чистку». Услугу она оказала безвозмездно, попросив сотрудницу салона порекомендовать её своим знакомым.

Пресс-служба приводит в пример историю одной из клиенток, которая просила приворожить к ней сначала женатого любовника, а после другого состоятельного ухажёра, который смог бы обеспечивать её с дочерью. Именно эта жертва в итоге обратилась в полицию, поняв, что услуги ясновидящей не очень эффективны.

Гадалка теперь находится в СИЗО и ждёт суда.

Рубрика: Общество

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