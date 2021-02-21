"Шайтан в обличии людей": в Чечне гадалку планируют лечить исламской медициной

Гостелеканал «Грозный» в Чечне опубликовал видео, в котором гадалка и ее клиентки извиняются перед жителями республики за то, что пользовались магией для решения проблем. Об этом пишет портал «Кавказ.Реалии»*.

Билкиз Гайсумова пыталась помочь женщине выяснить, где находится ее пропавшая дочь. Для этого она раскладывала карты в компьютерной игре «Пасьянс».

В телевизионном эфире гражданок Чечни отчитывал директор Центра исламской медицины Али Юнусов. Он назвал и колдунью, и ее клиенток «шайтанами в обличии людей» и предложил лечить их с помощью исламской медицины.

«Такие люди никогда сами собой не прекратят занятие колдовством, потому что за ними стоит целая орда шайтанов и джиннов», — заявил Юнусов.

Женщина заверила, что более не будет гадать и даже ранее этого не умела.

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