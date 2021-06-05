"Радоваться надо такой неоднородности": Роман Вильфанд рассказал о погоде в июне

О том, чем нас порадует и чем огорчит погода в июне Sobesednik.ru подробно рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Последние два месяца Роман Менделевич рассказывал нам про прогнозируемую температуру, близкую к норме, и про перепады… И в мае и апреле мы видели совершенно потрясающие катаклизмы. А чем нас удивит лето? Опять нормой с перепадами?

– В этом случае абсолютно точно подходит фраза о средней температуре по больнице, – прогнозирует Вильфанд. – Смотрите, в апреле в среднем температура была на 2 градуса выше нормы. А какие перепады были в течение месяца!

Или вспомним истекший май. Первая декада – холодная. В предпраздничный день, 8 мая, выпало рекордное количество осадков. Да и 9 мая было холодным. Зато какая тропическая жара (невиданная в Москве, например) установилась в середине месяца! Были рекордные значения. А в целом температура в Москве оказалась выше нормы на 1,4 градуса – ну, в общем, близко к норме.

Точно так же будет в июне. Первый месяц лета начался в Москве с холодной погоды: ночью 1 июня температура была всего-навсего плюс 2 градуса на нашей реперной станции, а в Подмосковье – и вовсе отрицательные значения, заморозки. Хотя люди спрашивают: как же так: лето, а заморозки?

Но вот уже сейчас – температурный фон ночью двузначный, 10 градусов и выше. А дневные температуры – 22-25 градусов. И так примерно до конца первой декады.

– А потом?

– Мои слова, конечно, не значат, что потом она существенно понизится. Просто надежный прогноз можно выпускать примерно на шесть дней вперед.

В среднем температура в июне, скажем, в Москве, будет около и выше нормы. А с точки зрения динамики погоды – июнь будет неоднородным.

Но зря люди расстраиваются, слыша про неоднородность погоды. На мой взгляд, наоборот, радоваться надо такой неоднородности. Вспомните 2010-й – ух, какая была однородная, какая устойчивая погода! 52 дня сплошной жары. Стационарный антициклон, солнечная погода – дымы, от торфяных и лесных пожаров, жить тяжело, невиданная в средней полосе температура 38,3 градуса… Приносит ли такая устойчивая погода радость?

Мне много раз приходилось говорить, что устойчивость хороша в жизни, в семье, в рабочем коллективе, а вот для атмосферы неустойчивость – замечательное свойство.

– Будет ли нас так же штормить в июне, как в мае?

– За последние 25 лет, по данным нашей федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, количество опасных явлений увеличилось в два раза.

И наиболее заметно количество опасных явлений (шквалы, усиление ветра до 25 м/сек, сильнейшие ливни, которые нарушают жизнедеятельность целых регионов, подъем уровня воды и т. п.) вырастает именно летом.

– Почему именно летом?

– Во-первых, потому что происходит глобальное потепление. И его особенности таковы, что увеличивается вероятность меридианальных процессов.

Во-вторых, само по себе глобальное потепление говорит о том, что энергия атмосферы летом увеличивается и, значит, увеличивается количество так называемых взрывных конвективных процессов – когда происходит бурное перемещение теплых, насыщенных влагой воздушных масс от поверхности земли в более высокие слои. Это приводит к быстрой конденсации водяных паров, облакообразованию, увеличению количества шквалов, интенсивности осадков и т. д.

Безусловно, и этим летом тоже будут эти явления.

– Есть представление о том, в каких регионах это будет происходить в большей степени?

– Количество этих явлений увеличивается в горных и предгорных районах – то есть, на юге европейской территории России. Потому что конвекция там бывает не только естественная (за счет прогрева), но и вынужденная – когда воздушные массы перемещаются с севера или с запада, они, говоря образно, утыкаются в Большой Кавказский хребет и вынужденно поднимаются по его склонам.

Кроме того, увеличение количества опасных явлений отмечается и прогнозируется на юге азиатской части России.

– Будет ли аномально тепло на северо-востоке страны?

– Не только на северо-востоке, во всех северных регионах и азиатско-европейской территории прогнозируется повышение температуры.

В прошлом году, кстати, произошло невероятное, действительно трудно предсказуемое событие: в третьей декаде июня в Верхоянске (это, напомню, полюс холода в северном полушарии) температура составила 38 градусов. И это в полярных регионах! Невиданное явление!

Но такое – когда воздух прогревается до 30-33 градусов – происходит все чаще. И это приводит к увеличению пожароопасности. В этом году мы тоже прогнозируем такие явления: повышение температуры и увеличение вероятности пожароопасной ситуации.

Помните, я показывал карту аномалий майской температуры? На 95% территории нашей страны температура была выше нормы. Особенно значительные аномалии (на 6-7 градусов) наблюдались в западной и средней Сибири и на севере азиатской части страны.

И в июне мы тоже прогнозируем, что температура повсеместно будет около нормы (на европейской части страны) и выше нормы (особенно значительные превышения – к востоку от Уральского хребта). Но, повторяю, при этом будут очень заметные колебания.

Впрочем, это прогноз. Посмотрим, насколько он оправдается.

В целом же лето ожидается комфортным.

– Частых дождей не будет?

– Мы не прогнозируем избытка осадков. Конечно, избыток будет в некоторых регионах, но на большей части территории страны прогнозируется как раз дефицит осадков (или около нормы). И это значит, что уже сейчас в ряде регионов – например, в западной Сибири, на Урале – осадков выпало мало и могут складываться условия для засушливости.

– А где будет избыток осадков?

– Например, в Крыму в начале месяца мы прогнозируем очень сильные осадки и усиление ветра – до 25 м/сек. Но, повторяю, эти прогнозы, как мне кажется, звучат не страшно, а хорошо: ведь осадки на полуострове будут способствовать сглаживанию той засушливой ситуации, которая отмечается в Крыму еще с прошлого года. Это будет пополнять запасы воды в водохранилищах Крыма.