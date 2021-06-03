Роспотребнадзор: В России нет угрозы "черной плесени" из-за климата

Глава Роспотребнадзора Анна Попова входе брифинга Петербургского международного экономического форума отметила, что российские ученые следят за ситуацией с распространением «черной плесени». Из-за этого грибка особенно сильно начали страдать ковидные пациенты в Индии.

«В Российской Федерации в силу климатических условий и особенностей оказания (...) медицинской помощи – амбулаторной помощи, стационарной помощи – мы таких угроз распространения не видим»

, – цитирует Попову «Интерфакс».

При этом глава ведомства подтвердила готовность включится в межднародную команду по противодействию новому вызову грибкового заболевания, действуя на площадке ВОЗ.

«Черная плесень», атакуя организм человека, вызывает болезнь мукормикоз. Ее симптомы – боль в глазах и опухание. Смертность может достигать 50%.

Особенно мукормикоз опасен для больных диабетом, пациентов со сниженным иммунитетом и тем, кто долгое время принимал стероиды.