Эколог предупредил об опасности синтетических штор в летнее время

Почему шторы могут стать опасным предметом интерьера, рассказал в интервью радио Sputnik доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадим Рукавицын.

По словам доцента, если у вас дома шторы не из натуральных материалов, например из полиэстера или из черной ткани, которая не пропускает свет, то при сильной жаре и нагревании они могут выделять токсичные вещества.

Как рассказал Рукавицын, это происходит из-за того, что при изготовлении некоторых штор блэкаут их поверхность покрывают пластиком ПВХ. «Сильно нагреваясь, он может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры. То же самое относится к шторам из полиэстера. Они тоже при нагреве выделяют формальдегид», – отметил он.

Эколог порекомендовал раздвигать такие шторы или поднимать в период солнечной активности, в 11-12 часов дня, чтобы они сильно не нагревались.

«Можно покупать рулонные шторы с эффектом блэкаут, которые крепятся на окно, и их можно свернуть. Когда вы просыпаетесь, их надо открывать и потом какое-то время не закрывать. Таким образом они не будут нагреваться и вреда от выделения газов из этих штор не будет», – посоветовал Рукавицын.