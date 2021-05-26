"Гнать такого Путина на пенсию!" Главу Коми после скандала призвали уйти в отставку

В республике Коми случился очередной казус, когда чиновник брякнул что-то не подумавши и оказался в крайне затруднительном положении. Если уж у нас за фразы «Мы вас рожать не просили» или за ключи, поднятые над головой, в итоге просят на выход, то тут всуе вообще был упомянут Владимир Путин.

Случилось все на встрече главы республики Коми Владимира Уйбы с жителями села Мутный Материк, пострадавшего из-за недавнего разлива нефтепродуктов. Уйба попросил участников встречи напрямую обращаться к нему для решения острых проблем, а один из собеседников ответил, что обращаться следует к президенту. На это глава республики сказал: «Да какой Путин? У вас я – Путин».

Понятно, что фраза тут же разлетелась по интернету и пресс-службе Уйбы пришлось объясняться. Там призвали рассматривать эту реплику в контексте: глава республики хотел сказать, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть.

«Не нужно обращаться с этими проблемами сразу же к президенту страны, надо попробовать сначала разобраться на местном уровне. В республике высшее должностное лицо – глава Республики Коми. Об этом Владимир Викторович и сказал во время встречи – он избран жителями главой республики Коми, он и должен прежде всего решать проблемы жителей республики, а не президент страны. Глава республики несет ответственность за то, что происходит на территории региона», – говорится в релизе пресс-службы.

Уйба не снимает с себя эту ответственность, добавили в пресс-службе.

«Он готов ее нести и решать проблемы людей. Именно поэтому он встречается с жителями, много ездит по республике и разговаривает с людьми. Вот что он хотел сказать этой фразой», – заключили в администрации.

Но то, что Уйба «имел ввиду не то, что сказал», в Сети уже, конечно, никого не интересовало, потому что, как известно, «слово не воробей...»

«Похоже, кто-то в отставку скоро уйдет по собственному желанию», – предположил развитие событий читатель.

«Руководителю такого ранга озвучивать свои мысли в таком контексте и далеко так неоднозначно звучащие ни в коем случае не позволительно. А потом звучит отмазка для детского сада. Прям, как про «Держитесь, денег нет…» или про обязательную вакцинацию», – рассуждает житель столицы.

«Объяснения для детского сада. Гнать надо на пенсию таких чиновников, таких Путиных. Пусть получает минималку и радуется», – в комментариях зазвучала тема отставки.

«Да все всё правильно поняли, что он хотел сказать», – вступает в диалог житель Коми, бывший на встрече.