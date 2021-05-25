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Глава Коми представился Путиным перед жителями села, пострадавшего от разлива нефти

Общество
00:59, 25 мая 2021

Глава Коми представился Путиным перед жителями села, пострадавшего от разлива нефти
Владимир Уйба // Global Look Press
Владимир Уйба // Global Look Press

Глава республики Коми Владимир Уйба во время встречи с жителями села Мутный Материк, чьи источники воды пострадали от нефтеразлива ЛУКОЙЛа, заявил, что он для них Владимир Путин. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на видео проекта «Новая республика».

На видео Уйба в грубом снисходительном тоне общается с сельчанами. Просит их рассказать о проблемах села безотносительно загрязнения водоема.

Одна из участниц встречи заявила, что о проблемах села неоднократно сообщалось муниципальным и региональным властям и следовало бы сразу сообщать о проблемах напрямую президенту Владимиру Путину.

 

Уйба возмутился: «Да какой Путин? У вас я – Путин. Какой Путин вас?» Когда один из присутствующих засмеялся от этого утверждения, Уйба закрепил свою позицию: «Я для вас Путин, конечно, а кто я для вас?»

Разлив вблизи вод поселка произошел 11 мая. Только официально заявлено, что в водоеме оказалось 100 тонн сырой нефти.

Кроме проблем с питьевой водой у сельчан также есть трудности с транспортным сообщением и медицинским обслуживанием.

Теги: #Путин

Рубрика: Общество

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Владимир Уйба // Global Look Press

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