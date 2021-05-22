В РПЦ предложили запретить охоту как развлечение

В Русской православной церкви предложили ввести новые правила для охотников, которые запрещали бы охоту для развлечения.

Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион, председатель отдела внешних церковных связей московского патриархата, в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24». Его слова приводит агентство Ura.ru.

«Может быть, следует ввести правила для охоты, потому что это ведь охотничье оружие. Мне кажется, что охота в качестве развлечения или хобби вообще должна быть запрещена», – заявил митрополит.

По его мнению, охота может быть необходима только с целью снижения популяции некоторых животных и этим должны заниматься профессионалы, которые получают специальную лицензию.

С таким заявлением он выступил после нападения на гимназию №175 в Казани ее бывшего ученика Ильназа Галявиева. В результате открытой им стрельбы погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.

После нападения Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия.