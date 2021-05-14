"Интересы больших людей": Дризе раскритиковал власти после стрельбы в Казани

Недавняя стрельба в казанской школе стала настоящим шоком для миллионов россиян, которые еще менее трех лет тому назад едва оправились от похожего инцидента в Керчи. В этот раз действия стрелка-подростка обернулись гибелью девятерых людей, а также ранениями более двух десятков.

Разумеется, после столь резонансной трагедии снова завертелись шестерни государственной машины, решившей в очередной раз разобраться в ситуации, устранить ее причины и больше никогда не допустить ничего подобного. Проблема лишь в том, как считает российский журналист Дмитрий Дризе, что каждый раз власти активизируются именно на фоне большого общественного резонанса, который вызывают подобные события, но впоследствии ситуация все равно остается неизменной.

«Российский президент Владимир Путин заслушал доклады о том, каким образом можно предотвратить новые трагедии, подобные той, что произошла недавно в Казани. Проблема фактически включает в себя две части: первая заключается в наведении порядка с продажей оружия в стране, а вторая – в обеспечении достаточного уровня безопасности в самих школах.

Скоро уже три года с того момента, как произошли аналогичные события в Керчи. После того случая давались точно такие же указания. Но, как мы видим сегодня, они остались, мягко говоря, не совсем выполненными. Причины этого в целом понятны. Здесь задействованы интересы довольно больших и серьезных людей. Однако валить всю вину на страшное оружейное лобби или на отсутствие статей в бюджетах тоже было бы не совсем правильно. Чиновники для того и существуют, чтобы заниматься подготовкой методик. А если эти методики не принимают, то необходимо докладывать об этом куда следует.

И вот мы снова говорим об одном и том же. Без личного вмешательства президента у нас в России мало что выходит. Проблемы, как правило, решаются по принципу «навалиться всем миром» и, разумеется, через ручное управление. Нет эффективной системы контроля. Но и общество не имеет права оставаться в такой ситуации пассивным. Только в этом случае есть шанс на то, что мы научимся решать важные вопросы, не отвлекая на них главу государства», –отмечает журналист.