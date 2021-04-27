Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова во время заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

По ее словам, новый британский штамм выявлен в 48 регионах, в 11 обнаружен южноафриканский, при этом в 22 регионах зарегистрированы штаммы, которые имеют отдельные мутации.

«Что касается циркуляции вируса внутри страны, то здесь новые штаммы… выявлены в 54 регионах, это значит, что несмотря на то, что центральными хабами являются столицы — Москва и Санкт-Петербург, но все равно, тем не менее, несмотря на то, что здесь сконцентрировано основное авиасообщение, все равно люди общаются, переезжают в другие регионы, и распространение вируса потихонечку идет», — сказала Голикова.

Она уточнила, что за период циркуляции британского штамма было выявлено более 7,9 тысяч контактных больных, 158 из них были инфицированы. Голикова напомнила, что отечественные вакцины эффективны от британского и южноафриканского штаммов коронавируса.

Ранее Татьяна Голикова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в семи регионах России. По ее словам, в стадии снижения находятся 16 регионов, в стадии стабилизации — 62, а в стадии продолжающегося роста остаются семь субъектов страны. Она объяснила рост заболеваемости в некоторых регионах недостаточными темпами вакцинации. По мнению Голиковой, ситуация с распространением COVID-19 в стране стабильная, однако ограничения в регионах ужно снимать осторожно. «Мы ориентируем субъекты РФ на то, чтобы они весьма аккуратно снимали ограничительные меры, продолжали их соблюдать исходя из той эпидситуации, из того распространения заболеваемости, которая на их территориях происходит», — отметила вице-премьер.