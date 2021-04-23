Голикова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в семи регионах России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах РФ на совещании с президентом, передает ТАСС.

По ее словам, в стадии снижения заболеваемости находятся 16 регионов, в стадии стабилизации — 62, а в стадии продолжающегося роста остаются семь субъектов страны.

Голикова объяснила рост заболеваемости в некоторых регионах недостаточными темпами вакцинации.

Она отметила, что на сегодняшний день развернуто более 109 тысяч коек для больных коронавирусом, что в 2,6 раза ниже, чем в пик заболеваемости. «При этом я хочу сказать, что из этого уже уменьшенного количества коечного фонда 28% остаются свободными», — заявила вице-премьер.

По мнению Голиковой, ситуация с распространением COVID-19 в стране стабильная, однако ограничения в регионах страны нужно снимать осторожно. «Мы ориентируем субъекты РФ на то, чтобы они весьма аккуратно снимали ограничительные меры, продолжали их соблюдать исходя из той эпидситуации, из того распространения заболеваемости, которая на их территориях происходит», — отметила она.

Она также рассказала, что более 11 млн граждан ввели первый компонент вакцины против нового коронавируса, 6,8 млн человек получили оба компонента.

Голикова добавила, что властям следует активно призывать граждан прививаться против новой коронавирусной инфекции, чтобы способствовать скорейшему достижению коллективного иммунитета в стране.