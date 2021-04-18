ВОЗ: в мире растут заболеваемость и смерть от коронавируса, ситуация тревожная

Специалисты считают тревожной текущую ситуацию с коронавирусом в мире. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС. Она сообщила, что сейчас наблюдается рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели.

По данным ВОЗ, на 12 апреля 2021 года во всем мире было зарегистрировано 135 646 617 случаев COVID-19 и 2 930 732 смерти.

– Мы продолжаем наблюдать появление новых вариантов вируса, а также последствия отмены ограничительных мер и несправедливого распределения вакцины между странами, – заявила Вуйнович.

По ее словам, для снижения риска распространения Covid-19 ВОЗ рекомендует уделять повышенное внимание и мерам предосторожности при международных поездках.

– ВОЗ рекомендует, чтобы любые меры, введенные для ограничения их распространения, пересматривались с течением времени и базировались на эпидемиологической ситуации, – заключила представитель организации.

Ранее Sobesednik.ru рассказал, что с 15 апреля все возвратившиеся в РФ из-за рубежа россияне обязаны будут сдавать ПЦР-тест на коронавирус и соблюдать изоляцию до получения результата. Результат тестирования граждане РФ обязаны будут разместить на Едином портале госуслуг.