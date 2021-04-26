Кузбасская журналистка Зубкова, вынужденная покинуть РФ, продолжит работать из-за рубежа

Редактор издания «Новости Киселевска» Наталья Зубкова уехала из России. Об этом она сообщила изданию «Тайга.инфо». Журналистка не уточняет, в какую именно страну она выехала, но отметила, что это государство близко ей по духу, поскольку она долгое время прожила в Средней Азии.

Наталья Зубкова уточняет, что не планирует запрашивать политическое убежище в принимающей стране.

Напомним, Зубкова решила покинуть город Киселевск, где занималась расследовательской журналистикой после нападения неизвестного мужчины.

Сначала она вместе с ребенком уехала в другой регион, но следователь установила ее местонахождение в Екатеринбурге и прибыла для проведения следственного мероприятия.

«Я не чувствовала себя в безопасности на территории Российской Федерации. А приезд следователя Варламовой в Екатеринбург показал, что меня и моего ребенка могут достать в любом уголке нашей прекрасной страны», — говорит журналистка.

Вместе с тем Наталья Зубкова отмечает, что продолжит работать из-за рубежа. Она намерена освещать факты нарушения прав коренных народов – шорцев и хакасов, а также поднять тему бесчинств черных риелторов в городе Киселевске.