Главред "Новостей Киселевска" не верит СК, которое возбудило дело в ее защиту

Наталья Зубкова, которая покинула родной город Киселевск после нападения неизвестного, сообщила «Новой газете», что управление СКР завело уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Напомним, ранее Наталья подверглась нападению во дворе дома, когда вышла выгуливать собаку. Мужчина повалил ее на снег и начал угрожать убийством ее дочерей, если журналистка не прекратит заниматься обличением власти.

Женщина с семьей с конца февраля скрывалась в Екатеринбурге. Теперь ее хотят допросить как потерпевшую, но Зубкова не доверяет местным органам.

– Более года я постоянно писала заявления в следственный комитет по факту угроз в мой адрес. Каждый раз следователь Варламова их расписывала на полицейских, а те выносили отказные материалы. Даже когда угрожали жизни моих детей. И вдруг она меня ищет как раз в то время, когда подошла к концу моя двухлетняя работа по расследованию предположительно преступных фактов в подразделении МВД, которым руководит ее муж. Конечно, я опасаюсь, что при явке на допрос мой статус может изменится на «обвиняемую», — опасается журналистка.

Сейчас следователь территориального отдела СКР едет в командировку в Екатеринбург, чтобы допросить Зубкову. Адвокат журналистки Ирина Ручка отмечает, что в таких ситуациях следователи редко самостоятельно выезжают на место. Обычно достаточно выдать поручение местному отделению.