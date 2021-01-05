Новый закон о клевете применили против журналистки, писавшей о поборах в школе

В городе Киселевске дознаватель местного отдела полиции потребовала явиться на допрос журналистку издания «Новости Киселевска» Наталью Зубкову. Об этом пишет издание «Абажур».

Наталья Зубкова отмечает, что инициатором ее допроса стал прокурор города Алексей Трефилов. Как пояснила дознаватель, против журналистки может быть возбуждено уголовное дело по обновленному закону о клевете. Ранее сотрудница СМИ писала о сборе средств на лампочки в местной школе №24 при том, что учреждение достаточно финансируется из бюджета. Публикации привели к конфликту с городскими структурами власти.

В разговоре с порталом «Такие дела» Наталья Зубкова заявила, что не явится на допрос без соответствующей повестки. Дознаватель же утверждала, что журналистку доставят в отдел силами участковых.

«Я хочу знать, в качестве кого я вызываюсь [в полицию] и по какому делу. Как свидетель я имею право не ходить на опросы. Как обвиняемый я могу взять с собой адвоката», — объясняет журналистка.

В середине декабря Зубкова отправляла на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова предостережение, в котором указала, что, если с ней или ее семьей случится беда, то он лично будет в этом виновен. За 2020 год журналистка подала около 25 заявлений в полицию, прокуратуру и СК за преследования в связи с профессиональной деятельностью, но нигде на них не отреагировали.