Журналистке Наталье Зубковой в Киселевске угрожают убийством дочерей

25 февраля было совершено нападение на журналистку издания «Новости Киселевска» Наталью Зубкову. Об этом пишет телеграм-канал Sota.

Когда Наталья вышла на прогулку с собакой в 23:00, сзади к ней подошел немолодой мужчина, схватил за капюшон и резко повалил на снег. Полушепотом напавший пригрозил женщине физической расправой ее дочерям 9 и 16 лет.

Разглядеть лицо злоумышленника журналистка не смогла. Он спешно ушел во дворы после нападения. Собака громко лаяла, но никто из соседей не обратил на это внимания.

Ранее Sobesednik.ru неоднократно писал о деятельности Натальи Зубковой. Она вместе с группой граждан просила у премьер-министра Канады признать 12 кузбасских семей беженцами из-за горений на неправильно рекультивированных шахтах.

В начале года против журналистки применили обновленный закон о клевете из-за текста о поборах в школе, которую давно должны закрыть из-за аварийной опасности.

Ранее в Кемерово был задержан Роман Куприянов. В своей квартире правоохранители повалили его на пол и спрашивали, он ли выкладывал в YouTube ролики о губернаторе.