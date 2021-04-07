Работающие за рубежом преподаватели – потенциальные "иностранные агенты"

Минюст пояснил преподавателю и фемактивистке Дарье Апахончич решение о включении её в список физлиц-«иностранных агентов». Формальным поводом этого стало размещение в соцсети девушки одной из публикаций «Радио Свобода», которую российские власти признали «иностранным агентом» и получение средств из-за границы за работу на фестивалях и преподавательскую деятельность. Минюст даже не пытается связать между собой зарубежное финансирование и активизм, поясняет её адвокат Александр Передрук. По сути, стать «иностранным агентом» в таких условиях рискует любой преподаватель, работающий или подрабатывающий за рубежом, заключает «КоммерсантЪ».

Кроме перепоста публикации «Радио Свобода» Апахончич вменяют также её экспертные комментарии для YouTube-канала «Феминистки поясняют» и статью о домашнем насилии на сайте Colta (о том, что она получала за это деньги, не говорится). При этом ей «финансировали» преподавателя сразу несколько иностранных государств: Швеции, Германии, Франции и Финляндии, уверен Минюст. Хотя эти платежи, как поясняет Апахончич, обусловлены преподаванием русского языка во Франции и работой в российском отделении Международного Красного Креста (по президентскому гранту). Также гонорар ей выплатил Музей фотографии. В общей сумме от них она получила около 200 тысяч рублей.

«Список моих грехов велик, но почетен: давала уроки русского как иностранного, участвовала в международных фестивалях, выражала солидарность с жертвами режима. Да, еще и принимала финансовую помощь от друзей из-за границы», — иронизирует Апахончич, отмечая, что реальной причиной включения её в список «иностранных агентов» является её активность в общественном поле.

Адвокат девушки поясняет, что уберечься от подобных претензий сложно, так как при получении средств от «какого-либо ООО» нельзя быть уверенным, что они не получают средств из-за рубежа. «Если вы публикуете что-то в соцсетях, то уже неважно, получаете ли вы напрямую иностранное финансирование или опосредованно, — поясняет г-н Передрук. — Минюст считает, что отдельно существующих фактов получения средств из-за рубежа и публикаций в соцсетях вполне достаточно. Прямую связь между ними они установить не пытаются».

В комментарии газете Минюст это фактически подтверждает, указывая на то, что законом необходимость установления такой связи вовсе не оговаривается.