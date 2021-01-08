Управление ООН по правам человека сожалеет, что граждане РФ признаны "иноагентами"

Представитель управления Верховного комиссара по правам человека в ООН Лиз Тросселл прокомментировала решение российских властей о включении граждан России в список так называемых иностранных агентов.

«Управление ООН по правам человека сожалеет о включении этих пяти человек в список иностранных агентов, который нацелен на правозащитников и журналистов и, по всей видимости, направлен на ограничение их свободы слова и выражения», — пояснила она «Idel.Реалии».

В соответствии с подписанным президентом законом Sobesednik.ru должен добавить, что издание «Idel.Реалии» также признано российскими властями «иностранным агентом». Однако там поясняют, что оно не является «агентом» ни одного из правительств и считает это решение несправедливым и юридически спорным.

Напомним, что ранее «иностранными агентами» признали правозащитника Льва Пономарёва, художницу Дарью Апахончич, журналистов Людмилу Савицкую и Сергея Маркелова, а также главного редактора сайта «Псковская губерния» Дениса Камалягина.