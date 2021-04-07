Госдеп США считает, что закон об "иноагентах" мешает свободе слова в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен совместно с главой Агентства США по глобальным СМИ Келу Чао выразили свою обеспокоенность в связи с нарушением в России принципа свободы слова из-за обязательства СМИ маркировать себя как «иностранных агентов». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США по итогам встречи американских чиновников.

«Госсекретарь и исполняющий обязанности генерального директора Чао поделились своими серьезными опасениями по поводу того, что российское правительство продолжает ограничивать свободу СМИ», — говорится в заявлении (цитата по «Интерфаксу»).

В частности, ведомство считает пагубной практикой требование к СМИ маркировать все материалы при ссылке на СМИ, которые российские власти объявили «иностранными агентами». В качестве примера приводятся «Радио Свобода»* и «Голос Америки»**.

О том, что закон об «иноагентах» в России используется главным образом для оказания давления на СМИ, НКО и независимых политиков, неоднократно говорили многие эксперты. В частности, из-за сомнительных небольших переводов на замороженный на тот момент властями счет Фонда борьбы с коррупцией*** Алексея Навального его также признали «иноагентом». В настоящее время власти РФ также расширяют давление на «иноагентов» и «аффилированных» с ними лиц, которые захотят участвовать в выборах. Им придется наносить такую маркировку не только на агитационную продукцию, но и на подписные листы.

*«Радио Свобода» объявлено российскими властями «иностранным агентом».

**«Голос Америки» объявлен российскими властями «иностранным агентом».

***ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».