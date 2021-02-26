Наглая обдираловка: в квитанцию ЖКХ хотят внести новый сбор

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь прокомментировал информацию РБК о том, что Минприроды предложило заложить в тариф на вывоз мусора для населения 32,2 рубля с человека в год на рекультивацию старых полигонов.

– Сразу скажу: я слышал, что глава Минприроды Александр Козлов уже отрекся от этой информации. Заявил, что его неправильно поняли, – заметил Митволь в комментарии для Sobesednik.ru. – Возможно, он решил, что выборы в Госдуму – это дело святое. Не знаю…

Но если все же такие мысли действительно были, то я бы, конечно, отнесся к этому отрицательно. Потому что если государство вводит какие-то дополнительные сборы, то должно четко объяснять, на что они идут и почему конкретно такая сумма.

Олег Митволь

Не 20 рублей, не 70, а именно 32 рубля и 20 копеек с человека. Но никаких расчетов нет. Откуда такая цифра? – недоумевает Митволь.

У нас и так уже налоги налогами налоги погоняют… Да, все понимают, что государство выполняет определенные функции, но введение любого сбора должно четко объясняться.

Сергей Бегишев.