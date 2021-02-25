"Неуклюжий шантаж": эксперт о повышении цен на тепло и электроэнергию

Исполнительный директор «ЖКХ Контроля» Светлана Разворотнева в интервью Sobesednik.ru прокомментировала появившиеся с разницей в сутки новость о том, что из-за повышения утильсбора на спецтехнику вырастут тарифы на электричество и тепло, и опровержение этой информации от Минэнерго.

– Вброс про повышение тарифов – это какая-то смешная попытка каких-то бизнес-структур или отраслей немного пошантажировать правительство, – считает Разворотнева. – Для чего? Не знаю, но получилось это смешно, неуклюже и совершенно неправдоподобно.

На самом деле никакой связи повышения утильсбора на спецтехнику и повышения тарифов нет по нескольким причинам.

Первая – у нас рост платежей на коммунальные ресурсы жестко регулируется государством. В среднем по стране он составляет 3,8%, и на этот год потолок уже определен, – напоминает Разворотнева. – Владимир Путин в свое время сказал, что рост не должен превышать уровень инфляции, и последние годы эта система работает. Да, многие поставщики жалуются, что эти ограничения не дают им развиваться, но это политический фактор и правительство его реализует.

Вторая причина – у нас есть механизм компенсации выпадающих доходов из региональных и местных бюджетов. Если тариф для населения не позволяет покрыть расходы поставщика, то ему компенсируют это. Такая практики есть в регионах Сибири и Дальнего Востока.

И третья причина – массовая газификация страны, на которую сейчас сделан упор.

Это также распоряжение Путина. Поэтому регионов, которые в больших количествах используют уголь, становится все меньше и меньше. Так что повышение утилизационного сбора на спецтехнику население на себе не почувствует, – считает Светлана Разворотнева.

Напомним, что в среду замминистра энергетики Анатолий Яновский направил письмо в Минпромторг и Минэкономразвития с информацией о том, что повышение утилизационного сбора на технику для ведения горных работ может привести к росту цен на электрическую и тепловую энергию. Но сегодня в Министерстве энергетики пояснили, что изменение себестоимости угля не повлияет на тарифы и рост цен в среднем в этом году не превысит 5%.

Сергей Бегишев.