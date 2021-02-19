"Издевательство": Яшин узнал о планах Собянина отменить масочный режим в Москве

Политик Илья Яшин рассказал, когда мэр столицы Сергей Собянин собирается снять все ограничения из-за коронавируса.

Мэр Собянин до сих пор не разрешает разблокировать пенсионерам соцкарты для проезда в транспорте. Пользоваться ими могут только те, кто получил оба компонента вакцины от короноавируса. Хотя в некоторых регионах уже даже масочный режим отменяют, да и в Москве уровень заболеваемости уверенно идет вниз. Люди возмущены блокировкой карт, и это увеличивает и без того накопившееся возмущение.

Об особенностях московских ковидных ограничений мы поговорили главой муниципального совета Красносельского района Москвы Ильей Яшиным.

– С одной стороны, я понимаю, что с такой статистикой – а сегодня по России более 12 тысяч заболевших, в Москве – больше полутора тысяч, снимать все меры еще рано. Но действительно, есть вроде бы свет в конце тоннеля, и мы выходим из пандемийной ситуации, – отмечает Яшин. – Другой вопрос, что все эти меры выглядят довольно непоследовательными, противоречивыми и зачастую даже лицемерными.

Например, запрещается проводить любой формы уличные акции, при этом набивают людей в автозаки без соблюдения каких-либо санитарных норм. Ограничивают людей в праве на передвижение, но если вы в час пик спуститесь в метро, то убедитесь, что ни о каких социальных нормах нет и речи – многие без масок, либо это маска на подбородке. Поэтому все это не очень, конечно, эффективно, хотя в целом, понимаю, все ограничения снимать еще рано, пока люди все-таки еще заболевают и умирают.

Но выглядят все эти антиковидные меры крайне сумбурно, иррационально, на мой взгляд. И зачастую напоминают просто издевательство над людьми – особенно старшего поколения.

Насколько я знаю, окончательно ограничения планируется снимать к концу весны, то есть в мае. Но поскольку в июне начнется избирательная кампания, я не удивлюсь, если какие-то ограничения, связанные с митингами и уличными акциями, они постараются продлить до осени.