Константин Баканов: Война коллективных писем

Деятели культуры взялись за перо. После разгона акций сторонников Алексея Навального появилось сразу два коллективных обращения к власти. Актеры, писатели и музыканты возмущаются избиением полицией мирных граждан, называют эти дни «позором судебной системы» и требуют изменить законодательство о проведении собраний.

Чулпан Хаматова, Вениамин Смехов, Юлия Снигирь, Жора Крыжовников, Андрей Звягинцев, Юлий Ким, Яна Троянова, Александр Филиппенко, другие артисты, академики и писатели выразили мысль, что акции были мирными, а вот попытки полиции им воспрепятствовать – как раз антиконституционными. Вслед за этим «письмом 180-ти» появились видеоролик и еще одно письмо – от 400 представителей академической музыки (Евгений Кисин, Леонид Чижик, Полина Осетинская и другие). Лейтмотив еще сильнее:

«Холодная Гражданская война, развязанная государством по отношению к самой думающей, образованной и неравнодушной части общества, переходит, если уже не перешла, к своей горячей стадии».

Ответ с другого фланга оказался неожиданным: Александр Проханов, Захар Прилепин и «Гоблин» Пучков предложили... восстановить на Лубянке памятник Дзержинскому, который был снесен в августе 1991 года москвичами после поражения ГКЧП. Сейчас монумент прохлаждается в парке «Музеон» в числе сотен других скульптур. Это обращение на фоне двух других можно назвать робким как по составу подписантов, так и по формулировкам: признается, что Дзержинский – «спорная» фигура, но «памятник бесспорен». Однако подтекст понятен: поддержка силового блока и аллергия на протестующих.

Коллективные письма – эдакий постсоветский эпистолярный жанр – конечно, мало что решат по существу. Но все-таки могут послужить важным сдерживающим фактором для власти: артистам есть что терять, но они высказываются, значит, действительно не могут молчать, даже в ущерб своей карьере и огромным гонорарам, которые позволяют им безбедно и спокойно существовать при любом режиме.

Однако проблема в том, что у российской власти теперь есть белорусский пример. Он показывает, что можно наглеть, опираться на ОМОН, суды, пропаганду (даже самую идиотскую) и немногочисленных сторонников. А не желающим проникнуться «государственными интересами» – чинить препятствия, сажать в изоляторы, выдавливать с работы, из страны и считать «врагами народа», несмотря ни на какие статусы.

В культурных кругах уже появились слухи о том, что наиболее активных артистов, поддерживающих протестующих, решили, как говаривал герой Камиля Ларина в «Дне выборов», «приподзакрыть». Так ли это?

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Материал вышел в издании «Собеседник» №06-2021 под заголовком «Война коллективных писем».