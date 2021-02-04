В Нижнем Тагиле установили личности 9 подростков, избивших девочку

Сотрудники территориального отдела МВД в Нижнем Тагиле смогли оперативно установить личности подростков, избивших сверстницу. Ведется разбирательство о причастности произошедшего к статьям о побоях и истязании, пишет «Интерфакс».

На видео, которое появилось в одном из городских пабликов, видно, что девочку избивают как парни, так и другие ученицы. Инцидент произошел днем 3 февраля.

В школу, где учатся юные агрессоры, выехали представители МВД из подразделения по делам несовершеннолетних. Под контроль разбирательство взял начальник УМВД по Нижнему Тагилу Ибрагим Абдулкадыров.

Адвокат Сергей Колосовский в комментарии E1.ru усомнился, что школьников смогут привлечь к реальной ответственности. Это возможно только в случае, если здоровью пострадавшей был причинен вред средней или высокой тяжести. Статьи с такой квалификацией работают и в отношении четырнадцатилетних.

Если агрессорам нет 16 лет, то для них остается только статья о хулиганстве. Если кому-то из них есть 16 лет, то его могут признать организатором нападения.

Никто в связи с ситуацией не обращался. Разбирательство началось из-за выложенного в Сеть видео, где подростки прекращают насилие только после того, как их окликнула женщина из соседнего дома.