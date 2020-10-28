Центр толерантности начал консультации по работе со свидетелями школьной травли

У Центра толерантности при Еврейском музее открылась консультативная программа по профилактике и работе с травлей в школьных коллективах. Об этом рассказывают «Такие дела».

На сайте центра появились разделы, в которых специалисты могут ознакомиться с пособиями и технологией проведения уроков для работы с школьной травлей, а также получить консультации экспертов по конкретным кейсам.

Опубликованный контент примечателен тем, что фокусом его внимания преимущественно стали свидетели насилия, а не его акторы и жертвы. Эксперты указывают на то, что именно работа с созданием системы ценностей в коллективе позволяют установить коллективные правила нетерпимости к буллингу и иным формам насилия.