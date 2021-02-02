"Спортивное воспитание": на 2 месяца взят под стражу отец, бивший детей об пол

В Омске на два месяца под стражу заключен местный житель, чьи методы воспитания детей попали на видео, а после оказались в сети.
Ролик, где мужчина кидает пятилетнего сына и восьмилетнюю дочь поочередно на пол, заинтересовал Следственный комитет. Под свой контроль разбирательство взяли детский омбудсмен Анна Кузнецова и глава СК Александр Бастрыкин.
Мужчина сразу дал признательные показания после задержания.
На допросе он объяснил свое поведение «воспитанием в спортивном режиме» и испугом за детей, которые «громко орали», передает «РИА Новости».
При этом обвиняемый на суде отрицал, что систематически подвергал детей насилию. Он просил отпустить его под подписку о невыезде.
Региональная прокуратура Омска по указанию генерального ведомства начала проверку органов системы профилактики, а также детсада и школы, куда ходили дети.