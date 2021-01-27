Анатолий Несмиян: Путин начинает наживать себе врагов вообще повсюду

После публикации и довольно длительного обсуждения нашумевшего фильма оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина под Геленджиком» у общественности и экспертов появился ряд вопросов к властям. В частности, многие задавали риторический вопрос о том, почему в Кремле просто не выяснят, кому именно принадлежит объект и не предоставят эту информацию публично. Разумеется, ответ на него не последует.

Зато последовал ответ на другие вопросы, которые были обращены преимущественно к представителям двух влиятельных силовых структур – Федеральной службы охраны и Федеральной службы безопасности, ведь озвученные авторами расследования о том, что территория вокруг «дворца» охраняется ФСБ и ФСО, установившими в небе над районом бесполетную зону, тоже нуждались в комментариях ответственных лиц. И в ведомствах ответили, причем если в ФСО просто открестились от этих данных, то в ФСБ, похоже, предприняли попытку выкрутиться.

Как отметил российский аналитик Анатолий Несмиян, выглядят эти оправдания довольно странно. Между тем он указывает на еще одну важную закономерность, подчеркивая, что власти, вынудившие ФСБ оправдываться по этому поводу, могут очень быстро потерять доверие ведомства. А это, как известно, в и без того нестабильной обстановке может грозить весьма серьезными последствиями.

«В ФСБ впервые ответили на расследование о дворце Путина под Геленджиком. Установление бесполетной зоны над этой территорией в ведомстве объяснили возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных стран, в том числе тех, которые входят в блок НАТО. Это пять!

ФСО и ФСБ ответили на расследование, прокомментировав бесполетную зону и охрану нашумевшего объекта. Но этот ответ чем-то сильно напоминает допрос. То ли урки, то ли партизана. ФСО просто заявляет, что никакой охраны нет. В ФСБ еще как-то пытаются выкрутиться, но и это неубедительно.

Тут интересно даже не вранье, а тот факт, что их кто-то вынудил врать и выкручиваться. Подчиненные, которых руководство за собственные косяки так подставляет, могут резко потерять к этому руководству уважение. Фактически, Путин начинает наживать себе врагов вообще повсюду. Даже там, где еще недавно все было без каких-либо проблем», – пишет эксперт.