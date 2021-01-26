От Колокольцева требуют начать проверку из-за задержаний журналистов на митингах

Союз журналистов России в лице председателя Владимира Соловьева направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с требованием провести проверку в связи с задержанием журналистов на акциях протеста 23 января, пишут «Такие дела».

По данным счётчика «ОВД-Инфо», в 125 городах, где прошли митинги, всего было задержано 49 сотрудников СМИ, которые выполняли свою работу.

Соловьев отмечает, что журналисты были в жилетах с надписью «Пресса» и имели отличительные знаки. Из-за задержаний корреспонденты не смогли выполнить редакционные задания.

Профсоюз журналистов и работников СМИ насчитал на субботних акциях 58 случаев нарушения прав журналистов, включая шесть случаев с применением насилия.

В профсоюзе указывают, что еще до акции на СМИ начали давить. Для «профилактических бесед» в органы вызывались ведущий «Эха москвы» Александр Плющев и главред «Медиазоны» Сергей Смирнов. «Предостережение» от МВД получила и осужденная за «оправдание терроризма» Светлана Прокопьева.

Уточняется, что неправомерные действия в отношении журналистов зафиксированы в 20 городах. Лидером антирейтинга стал Петербург, на который пришлось 19 инцидентов.