Депутат и сын Боярского призвал молодежь думать о своем будущем, а не о стране

Депутат Госдумы Сергей Боярский, сын известного актера Михаила Боярского, заявил, что молодежь должна не критиковать власть за отсутствие перспектив и социальных лифтов, а самостоятельно озаботиться своим будущим. По его мнению, власти вообще почти никак не влияют на возможности молодых людей, и нужно думать о самих себе, а не о проблемах в стране.

«Дорогие ребята, что хочу сказать. Вот кто бы ни сидел во властных кабинетах, в Госдуме, в Кремле, не важно… в какое время тоже не важно. Напрямую жизни отдельно взятого человека это касается в десятую очередь. Думайте о себе, развивайтесь, учитесь, стремитесь стать лучшими во всем», — высказал он свою позицию в ответ на многочисленные жалобы молодых людей, которые недовольны положением дел в стране.

«Если вы выберете позицию жалобщиков, то вы и через 15 лет останетесь в ней же», — добавил народный избранник.

Помощник Алексея Навального Илья Пахомов в ответ на такие заявления поинтересовался у единоросса, «на кой черт» в таком случае нужны 450 депутатов Госдумы, многочисленная администрация президента и правительство вместе с его аппаратом, если «эти люди никак не улучшают нашу жизнь».

Секреты успеха от Боярского-младшего. 1. Правильно родиться. 2. Развиваться в своём лизоблюдстве и думать только себе. 3. Ничего реально не добившись, не принеся обществу пользы, оказаться депутатом и подмахивать репрессивные законопроекты "https://t.co/kWSabiCW84" rel="nofollow noopener noreferrer" rel="nofollow noopener noreferrer" rel="nofollow noopener noreferrer" — Сергей Ежов (@ezhovs) January 22, 2021

Один из последних законов, который инициировал депутат Боярский, и принятый в конце 2020 года, запрещает мат в соцсетях, оскорбление власти и многое другое, в том числе призывы к митингам.