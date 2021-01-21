СК Татарстана возбудил дело о призывах к массовым беспорядкам 23 января

В России возбуждено первое уголовное дело из-за готовящегося митинга оппозиции в поддержку Алексея Навального 23 января. Следственный комитет Татарстана квалифицировал пост в соцсетях как призыв к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК РФ).

«20 января 2021 года неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года. При этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению», — заявили в пресс-службе ведомства.

Пока региональный СК пытается понять, кто разместил упомянутую ими публикацию.

Ранее сотрудники МВД пришли ко множеству активистов, сторонников Навального и к некоторым журналистам, чтобы вручить им предостережение о недопустимости участия в несогласованной акции 23 января. Юрист объявленного российскими властями «иностранным агентом» Фонда борьбы с коррупцией Владлен Лось был задержан и выслан в Беларусь, гражданином которой является, запретив въезд в Россию до ноября 2023 года. Также задержана была юрист ФБК Любовь Соболь. Её подозревают в административном правонарушении — призыве выйти на несогласованную акцию.

Накануне своих сторонников выйти на несогласованную акцию в тот же день также призвала партия Захара Прилепина «За правду». О реакции со стороны правоохранительных органов не сообщалось.