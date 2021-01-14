Минпромторг выступает за снятие запрета на торговлю алкоголем в интернете

Продажа алкогольных напитков через интернет в России запрещена с 2007 года, однако в Сети спиртные напитки тем не менее продают нелегально, пожаловался ранее первый зампред общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он предложил легализовать интернет-торговлю хотя бы на время новогодних праздников. Выяснилось, что за это выступает и Минпромторг. В числе же активных противников инициативы — Минздрав и Роспотребнадзор.

«Несмотря на законодательные ограничения в сети интернет существует постоянный спрос, который на сегодняшний день удовлетворяет нелегальный рынок. В этой связи Минпромторг РФ поддерживает необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией», — приводит РИА Новости ответ ведомства.

Однако занимается регулированием этой сферы Минфин, отметили в Минпромторге. Министерство финансов предложило разрешить продавать алкоголь в интернете ещё осенью 2019 года. Тогда против выступили Минздрав и Роспотребнадзор. Инициатива о снятии ограничения до сих пор находится на рассмотрении у правительства.