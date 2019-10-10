Нарколог: Низшие слои общества в России полностью перешли на суррогаты

В России 2,6% всех смертей в прошлом году было вызвано алкоголем. Это сравнительно большая цифра, которая никак не соотносится с данным Всемирной организации здравоохранения, которая недавно сообщила в новом докладе о снижении в стране потребления алкоголя.

По данным Росстата, смертность в России от алкоголя в 2018 году составила 2,6%. Это суммарно больше, чем смертность от ДТП, убийств и самоубийств вместе взятых. Данные из нового доклада ВОЗ более оптимистичны: в России снижается употребление алкоголя, с 2003 года снижение составило 43%.

— 43 процента — это снижение почти в два раза. Я такой статистике не доверяю и по своей клинической практике и практике коллег могу сказать, что снижение может составлять 20–25 процентов, но не 43 — это точно, — говорит врач-нарколог Руслан Исаев, президент Независимой наркологической гильдии.

Появление таких впечатляющих цифр в официальной статистике он объясняет тем, что в России снизилось употребление легального алкоголя, а нелегальный — суррогаты и контрафакт — стали в действительности, наоборот, потреблять больше.

— Низшие слои общества полностью перешли на суррогаты. Возможно, с этим и связана такая высокая смертность, — говорит нарколог.

— Вообще смертность от употребления и потребление — это показатели, которые не связаны напрямую, — объясняет Исаев. — Есть страны, где потребление значительно высокое, но низкая смертность от алкоголя, потому что там пьют более качественный, легальный алкоголь.

Высокая смертность от алкоголя, по данным Росстата, на Чукотке, в Магаданской и Омской области, Липецкой и Ивановской областях. Между тем на обширных территориях, где сложнее контролировать нелегальную продукцию, тяжелый климат и население работает вахтовым методом, по словам специалиста, действительная смертность от алкоголя может быть больше.

— В некоторых регионах предоставляют корректные данные, но во многих занижают цифры, — считает нарколог. — Я бы относился к этой статистике с долей иронии.