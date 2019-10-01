ВОЗ назвала сокращение на 70% смертности от алкоголизма в РФ заслугой властей

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что с 2003 года в России на 43% снизилось потребление алкоголя.

Ранее во время своего выступления «на полях» 74-й сессии Генассамблеи ООН глава российского Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года.

Как говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уровень смертности от всех причин в России в 2003-2018 годах снизился на 39% среди мужчин и на 36% среди женщин.

Во многом, по мнению сотрудников ВОЗ, это связано со снижением потребления россиянами алкоголя — отмечается, что этот показатель за указанный период сократился на 43%. При этом смертность в России от алкогольных отравлений в 2003-2017 годах упала более чем на 70%, от алкогольных психозов — на 80%, от алкогольных заболеваний печени — более чем на 20%.

Глава программы «Алкоголь и запрещенные наркотики» Европейского регионального бюро ВОЗ Карина Феррейра-Борхес связала такой прогресс с государственной политикой контроля над спиртными напитками в России.

Напомним, Россия присоединилась к плану ВОЗ по сокращению вредного потребления алкоголя в Европе в 2011 году. С этого периода потребление алкоголя в стране сократилось почти вдвое — с 18 до 9,3 литра на душу населения.