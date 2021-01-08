Великобритания вводит паспортный контроль на границе с Евросоюзом

Система, когда въезд на территорию Великобритании для жителей Европейского союза осуществлялся по пластиковым карточкам, удостоверяющим личность, оказалась недостаточно надежной — многие такие ID оказывались поддельными.

В связи с этим английские власти приняли решение ввести обязательное предъявление на границе паспорта, пишет газета The Telegraph. Правило начнут применять с октября 2021 год.

Великобритания вышла из ЕС ещё в начале 2020 года, однако до 2021 года между страной и объединением был переходный период. К концу декабря стороны пришли к соглашению относительно условий дальнейшего экономического и торгового сотрудничества в рамках Brexit.