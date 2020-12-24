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Лондон и ЕС согласовали сделку по Brexit. Меркель считает её "исторической"

Политика
20:50, 24 декабря 2020

Лондон и ЕС согласовали сделку по Brexit. Меркель считает её "исторической"
Борис Джонсон // Фото: Global Look Press
Борис Джонсон // Фото: Global Look Press

Руководства Евросоюза и Великобритании пришли к согласию в отношении дальнейших торговых договоренностей после официального Brexit, который произойдет уже 1 января 2021 года. Ранее со сделкой возникали проблемы, одним из камней преткновения было право стран ЕС на рыболовство в территориальных водах Великобритании, но после возобновления переговорного процесса консенсус был найден, сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Теперь документ необходимо ратифицировать в британском и европейских парламентах. Если сделать это не успеют до 1 января, допускается временное исполнение договора. Если же заксобрания не примут условия сделки вовсе, это нанесет удар по торговым договоренностям между ЕС и Британией: обеим сторонами придется ввести таможенные пошлины, а дальнейшие отношения будут основываться на правилах ВТО. 

Процесс выхода Великобритании из состава Евросоюза, так называемый Brexit, был начат в феврале 2020 года. С тех пор действует переходный период, который должен закончиться 1 января 2021 года. 

Участников переговоров в своем заявлении, опубликованном на сайте правительства Германии, поблагодарила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она «рада», что стороны смогли прийти к соглашению и «будущие отношения между Европейским союзом и Великобританией четко урегулированы». Глава исполнительной власти Германии отметила, что «это имеет историческое значение».

Теги: #Меркель

Рубрика: Политика

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