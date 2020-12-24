Суд отменил приговор по делу о групповом изнасиловании сотрудниками полиции

В Екатеринбурге на свободу выпустили трех сотрудников полиции, осужденных ранее за групповое изнасилование гражданки Казахстана в их служебной машине. Районный суд в июле дал сотруднику МВД Вадиму Мустафину 6,5 лет колонии, а его экс-коллегам Вячеславу Тропину и Андрею Бессарабову — по 6 лет. Свердловский районный суд сегодня отменил это решение, отправив дело на повторное рассмотрение и отменив арест, изменив меру пресечения на отдельные ограничения в деятельности.

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова, который сотрудничает с правозащитной организацией «Зона права», причины, по которым суд принял такое решение, пока озвучены не были. Они были признаны виновными сразу по двум статьям УК РФ: о групповом изнасиловании и об иных действиях сексуального характера, совершенных над 22-летней девушкой из Казахстана. Она объясняла, что они насиловали её в служебном УАЗе, угрожая отвезти в отделение полиции и «пустить [её] по кругу».

Незадолго до вынесения первого приговора суд также отпустил их из СИЗО, не назначив даже домашнего ареста. В августе 2019 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что этот и другой случай изнасилования полицейскими никак не связан с чувством безнаказанности сотрудников МВД.