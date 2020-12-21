На пресс-конференции Путина Архангельскую область могли спутать с Алтайским краем

Властям Алтайского края по итогам пресс-конференции президента поручено проверить данные о закрытии несуществующей ЦРБ.

В списке поручений по итогам пресс-конференции указано, что Минздраву, Росздравнадзору, а также губернатору Алтайского края Виктору Томенко надлежит провести проверку данных о закрытии на территории региона районных больниц. «О результатах доложить в правительство России», – отмечается в одном из поручений, опубликованных на сайте правительства. Выполнить предписания необходимо до 28 декабря.

Чиновники при выполнении поручений могут столкнуться с серьезными сложностями, пишет tayga.info. Дело в том, что во время пресс-конференции президент зачитал обращение некой Натальи Дубовиковой якобы из Алтайского края о закрытии «Онежской ЦРБ» – однако в Алтайском крае нет Онежского района и такого медучреждения.

Издание предполагает, что глава государства перепутал Алтайский край с Архангельской областью, где как раз есть Онежский район. Тем не менее президент дал указание главе Алтайского края Виктору Томенко разобраться в ситуации. Что касается Архангельской области, то ее в списке утвержденных Мишустиным поручений вообще нет.

В правительстве Алтайского края удивились требованию кабмина, отметив, что за последние годы одна из центральных районных больниц в регионе не была закрыта.