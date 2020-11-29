Учитель в Новосибирске не увидел ничего преступного в обливании ученика мочой

Министерство образования Новосибирской области совместно с департаментом образования мэрии Новосибирска начало разбирательство по инциденту в городском информационно-экономическом лицее. Там учитель не стал разбираться с ситуацией, в которой один из учеников облил в туалете другого мочой.

Как рассказывала порталу Om1.ru мать пострадавшего школьника, классный руководитель утверждала, что не видит в произошедшем ничего преступного. Такой же версии придерживались родители обидчика: якобы ребенок ничего не украл, а всего лишь поиздевался над сверстником.

Инцидент произошел 20 ноября, а за день до этого обидчик ударил пострадавшего в живот, из-за чего тот упал на кафельный пол и ударился затылком.

В образовательных ведомствах признали, что классный руководитель нарушила должностные инструкции. «Педагог не поговорила с учениками, не пригласила психолога для индивидуальной беседы с пострадавшим ребёнком, не оповестила о случившемся администрацию образовательного учреждения», — заявляют в Министерстве образования.

Минобра подготовил документы для внеплановой проверки лицея областной прокуратурой.